Nach der Familie sollen - nach Behördenangaben - alle Gemeindemitglieder noch diese Woche auf das Virus getestet werden. Zunächst sei die Mutter mit Krankheitssymptomen ins Krankenhaus gekommen und positiv getestet worden. Bei der weiteren Testung habe sich gezeigt, dass die ganze Familie mit dem Virus infiziert sei. „Die Kinder sind vorher noch in die Schule gegangen, in die eigene Schule der Mennoniten. Und die Familie ist wohl auch noch in den Gottesdienst in das Bethaus der Mennoniten gegangen“, so ein Sprecher. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Virus verbreitet worden sei.