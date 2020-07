„Es ist jetzt das eingetreten, was viele prophezeit haben - und leider im österreichischen Vergleich verstärkt in unserem Bundesland“ - das sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz, auf der er die Wiedereinführung der Maskenpflicht für das Bundesland verkündete. In Oberösterreich gab es in der vergangenen Woche einen deutlichen Anstieg an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Alleine 173 Bezugspersonen seien auf den bereits bekannten Freikirchen-Cluster zurückzuführen, 24 weitere auf eine Großfamilie mit Wurzeln am Westbalkan. Die Maskenpflicht gilt ab Donnerstag, zusätzlich soll die österreichweit geltende Abstandsregel verstärkt kontrolliert werden.