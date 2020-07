2. Ampel- oder Stockschirm? Während Stockschirme vom Aufbau her eher einem Regenschirm ähneln, ist bei Ampelschirmen die Bespannung am Schwenkarm angebracht. Stockschirme sind in der Regel standfester und wichsicherer, allerdings kann man hier aufgrund des Sockels meist nicht direkt drunter sitzen. Ampelschirme hingegen sind windanfälliger, eignen sich aber ideal, um Möbel darunter zu platzieren.