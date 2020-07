Sie haben eine Location, die perfekt zu unserer Tour passen würde? Sie haben Lust mit dem Who-is-Who der österreichischen Kabarettszene neue Zielgruppen für Ihr Unternehmen anzusprechen? Schicken Sie uns gleich via Formular unten Ihre Bewerbung! Alle Gastronomen, die bei diesem Gewinnspiel teilnehmen bekommen außerdem die exklusive Möglichkeit, per Live-Stream auf krone.tv den Kabarett-Auftritt von Eva Maria Marold am Freitag, den 21. August in ihrem Lokal zu präsentieren. Falls Sie selbst kein Gastronom sind, leiten sie diese Information doch Ihrem Lieblingswirten weiter und ermöglichen diesem an dieser Initiative teilzunehmen. Mehr Informationen rund um den Gewinn finden Sie hier.