Die Aktion wurde vom Infrastrukturministerium ins Leben gerufen, berichtet das IT-Portal „The Verge“. 300 Drohnen kamen bei der zehnminütigen Formations-Flugshow am Samstag zum Einsatz und malten - ähnlich wie hierzulande schon einmal beim Ars Electronica Festival in Linz geschehen - Botschaften in den Himmel über dem Han-Fluss, der durch Seoul fließt.