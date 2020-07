Das Rollenstudium in seinem Thriller „The Tax Collector“ ging bei ihm unter die Haut - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Shia LaBeouf spielt einen lokalen Unterweltweltboss namens Creeper, der sich seinen Anteil von Gang-Einnahmen abzweigt (daher sein Spitzname: „Der Steuereintreiber“). Laut Drehbuch ist Creeper am ganzen Oberkörper tätowiert. LaBeouf verzichtete darauf, sich jeden Morgen in die Maske setzen zu müssen, und ging stattdessen zu einem echten Tattoo-Künstler.