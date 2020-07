„Standpunkt Österreichs deutlich zum Ausdruck gebracht“

Simon Wiesenthals Tochter Paulinka Kreisberg-Wiesenthal erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, „gerade in der heutigen Zeit, in der Rassismus und Antisemitismus zunehmen, in der der Holocaust vermehrt geleugnet wird, ist der Entschluss Österreichs, einen Simon-Wiesenthal-Preis ins Leben zu rufen, von sehr großer Bedeutung“. Ihr Vater hätte es als eine große Ehre empfunden, dass der Preis seinen Namen trägt. „Denn damit wird nicht nur seine Arbeit gewürdigt, sondern vor allem der Standpunkt Österreichs deutlich zum Ausdruck gebracht.“