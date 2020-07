Die meisten organisierten Fans in Europa waren gegen die Fortsetzung der Ligen, weil damit gezeigt wird, dass die Fans keine wichtige Rolle im Fußball spielen, wie ein Bayern-Anhänger in der Münchner Abendzeitung „AZ“ darlegte. „Mitten auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, als allerorten eine Welle der Solidarität durchs Land schwappte, war einer Gruppe privilegierter Fußballfunktionäre nichts wichtiger, als irgendwie die Bundesligasaison zu Ende zu bringen, um ihr Millionen-Business am Leben zu halten.“