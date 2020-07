Für einige Pub-Betreiber in England - und vor allem deren Gäste, die drei Monate lang auf die Wiederöffnung warten mussten - hat die neue Freiheit nach dem Corona-Lockdown nur kurz gewährt: Die ersten Lokale mussten bereits wieder geschlossen werden, weil Feiernde sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Betroffen sind vorerst drei Lokale in Burnham-on-See an der Südwestküste, in Batley im nördlichen England und in Alverstoke im Süden.