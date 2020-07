Liberi im Gespräch mit dem „PlayStation Magazin“: „Es ist ein lebenslanger Traum von mir gewesen, vor allem in Spielen Computergrafik in Echtzeit zu erleben, die so glaubwürdig und realistisch ist wie im Film.“ Dieses Ziel sieht Liberi mit den Next-Gen-Konsolen erreicht. Diese böten genug Leistung, um in Echtzeit mit TV-Produktionen wie „The Mandalorian“ vergleichbare Effekte zu berechnen.