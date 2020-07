Extra-Tipp: Nach heißen Nächten geht doch nichts über eine angenehme Abkühlung am Morgen. Die vegane Nana Icecream ist im Sommer ein wunderbares Frühstück für entspannte Urlaubstage. Einfach eine oder mehrere Bananen in kleinen Scheiben am Vortag in passender Verpackung in den Tiefkühlschrank legen. Am nächsten Morgen entnehmen und mit dem Mixer oder dem Pürierstab eine cremige Masse daraus mischen. Im Anschluss lässt sich das zuckerfreie Eis mit jeglichen Zutaten zum perfekten Verwöhn-Frühstück aufpeppen. So gelingt ein kühler und leckerer Start an heißen Tagen besonders gut.