Seit 1952 zelebriert Weber das perfekte Grillerlebnis: mit erstklassigem Know-how, einzigartiger Produktvielfalt und Begeisterung für alles rund ums „Webern“. Kein anderer Grillhersteller kann auf so einen ausgeprägten Erfahrungs- und Wissensschatz blicken wie Weber. So wie sie aus einer simplen Schiffsboje den Kugelgrill in Chicago erfunden haben, so entwickeln sie die gesamte Grillwelt jeden Tag ein Stück weiter. Als führender Anbieter mit der umfassendsten Produkt- und Service-Palette der Branche, ist Weber heute international ein Synonym für Innovation rund ums Grillen, perfekte Grillprodukte und das ultimative Grillerlebnis. Mit Niederlassungen in über 40 Ländern auf allen Kontinenten treibt das Unternehmen die Weber Grillkultur rund um den Globus voran.