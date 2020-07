Die Testergebnisse werden erst im Laufe des Dienstags erwartet, in sozialen Medien wird aber schon gemunkelt, dass Bolsonaros mittlerweile vierter Corona-Test positiv ausgefallen sei. Der 65-Jährige hatte zuletzt Symptome gezeigt, unter anderem an Fieber gelitten. CNN Brasil berichtete in einer Eilmeldung: „Präsident Jair Bolsonaro hat Covid-19-Symptome.“