In mehreren kurzen Videos in ihren Instagram-Storys berichtete Cathy Lugner jetzt darüber, wie es zu dem Crash mit ihrem pinken Porsche gekommen sei. An der Ampel habe „so ein Vollhonk den Rückwärtsgang eingelegt“ und sich auch nicht vom ihrem Hupen davon abbringen lassen, zurückzusetzen. Die Folge: Er touchierte ihren Sportwagen.