Wie berichtet, ist die Kramergasse das jüngste Sorgenkind in Klagenfurt: Zahlreiche Flächen suchen neue Mieter. Viele von ihnen hat Immobilienmaklerin Ulrike Brunner im Portfolio. Sie ortet ein Riesenproblem: „Die Marktpreise sind nicht marktüblich. Anders als in anderen Städten ist Klagenfurt da sehr speziell; manche Eigentümer haben völlig überzogene Mietpreis-Fantasien.“ Das seien private Hausbesitzer ebenso wie Banken, die auch Stadtmarketingchefin Inga Horny ein Dorn im Auge sind: „Sie senken die Preise nicht, weil sie die Objekte dann in der Bilanz wertberichtigen müssten. Und so haben wir immer mehr Leerstände!“