Corona in Schlachthöfen

Nachdem die „Krone“ am Wochenende über Corona-Fälle in drei Schlachthöfen in den Bezirken Wels-Land, Braunau und Ried berichtete, wurden am Dienstag drei weitere Fälle bei einem Fleischverarbeiter in Linz bekannt. Damit sind 13 Mitarbeiter von vier Betrieben und 14 Menschen aus deren Umfeld infiziert. Dies sei bei freiwilligen Screenings entdeckt worden. Laut den Betrieben habe man die Infektionsketten nachgeforscht und es seien keine weiteren Fälle zu erwarten. Laut AGES bestehe keine Gefahr für Konsumenten.