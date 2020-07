„Ich appelliere wirklich an die Vernunft der Menschen. So geht das nicht mehr weiter!“, ärgert sich Stadtchef Hans Peter Schlagholz. Die Müllinseln seien derart verdreckt, dass man nur noch den Kopf schütteln könne. Sogar aus anderen Gemeinden werde der Abfall in die Stadt gebracht. Schlagholz: „Vielleicht sollten wir ein System ausarbeiten, dass die Leute belohnt, wenn sie ihren Müll in den Recyclinghof bringen.“ Aber auch hohe Strafen könnten die Zukunft sein: „Wer nicht hören will muss eben fühlen.“