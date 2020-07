Ministerpräsident glänzte durch Abwesenheit

Ministerpräsident Pedro Sanchez nahm nicht teil. Er hielt sich am Montag in Lissabon auf, wo er sich mit seinem portugiesischen Amtskollegen Antonio Costa traf, um über den EU-Gipfel am 17. und 18. Juli in Brüssel zu sprechen, bei dem der Durchbruch für das Wiederaufbaupaket nach der Corona-Krise gelingen soll. Die konservative Opposition kritisierte die Abwesenheit des Sozialisten scharf.