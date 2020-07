Ein weiterer Einsatz aufgrund des Unwetters war am Hauptplatz in St. Veit an der Glan. Es haben sich bei einem Gebäude Dachziegel gelöst, die auf die darunterliegende Fußgängerzone direkt vor einen Passanten stürzten. Dieser verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Die Gefahrenstelle am Dach wurde in weiterer Folge durch die FF St. Veit an der Glan mittels Drehleiter abgesichert und der darunterliegende Gefahrenbereich wurde abgesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.