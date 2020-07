Weil er sogar mit ramponierter Hüfte in Tirol als Joker kam, hält er nach 32 Runden bei 32 Einsätzen, stand als einziger Austrianer in jedem Match auf dem Platz. „Ich will immer spielen, drei Partien pro Woche sind mir tausendmal lieber als fünf Trainings“, lacht Christoph Monschein.