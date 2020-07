Nächstes Mal ist am 12. Juli, wieder in Spielberg. Wo Mercedes eine klare Ansage in Richtung WM ablieferte! Seit 2014 war der Vorsprung im Qualifying (fünf Zehntel) noch nie so groß. Und: In den letzten sechs Jahren wurde man viermal Weltmeister, nachdem man das erste Rennen gewonnen hatte…