Nach einer tödlichen Bluttat vor einem Cafe in der Stadt Salzburg im Juni 2019 stehen am Dienstag zwei Männer wegen Mordes und Mordversuchs vor einem Schwurgericht in Salzburg. Laut Anklage soll ein 32-jähriger Albaner einen 46-jährigen Bosnier erschossen und dessen 24-jährigen Sohn durch einen zweiten Schuss schwer verletzt haben. Ein 35-jähriger Albaner habe die Tatwaffe zur Verfügung gestellt.