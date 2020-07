EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit einem kurzen Gastauftritt in einem kroatischen Wahlwerbespot für einen riesengroßen Wirbel gesorgt. Kritisiert wird am Werbeauftritt von der Leyens, dass sie das Neutralitätsgebot als Kommissionschefin verletzt habe. Zudem wurde das Videostudio der Europäischen Kommission genutzt, also öffentlich finanzierte Produktionsmittel. Die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin gab „Fehler“ zu. Sie werde nun alles in die Wege leiten, um so etwas in Zukunft zu verhindern.