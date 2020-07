Der FC Schalke 04 wird sein Trainingslager zur Vorbereitung auf die neue Saison doch nicht wie geplant in Mittersill durchführen. Das teilte der deutsche Bundesligist am Montag mit. „Wo das Trainingslager im August stattdessen stattfindet, wird der Verein schnellstmöglich bekannt geben“, hieß es in den sozialen Netzwerken. Laut einem deutschen Medienbericht hat die Absage einen äußerst skurrilen Grund ...