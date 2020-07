Man müsste ja lachen, wenn es nicht so traurig wäre: Eine flächendeckende Impfaktion in steirischen Schulen scheitert oft daran, dass in den Bildungseinrichtungen keine Kühlschränke für die Aufbewahrung des Serums vorhanden sind. Dabei wäre bei der Immunisierung von Kindern und Jugendlichen viel Luft nach oben.