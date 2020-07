Ersatz für abgesagte Feste

Kurzerhand baute er sich auf einem 5x2-Meter-Anhänger eine mobile Bühne mit Stromaggregat und tourt seitdem mit seinem Trio durch die Lande. „Fast alle Feste für diesen Sommer sind abgesagt, wir können die Musik trotzdem zu den Leuten bringen“, so der Bassist, der nach den ersten Erfolgen in Imst und im Zillertal nun auf weitere Engagements hofft. „Wir könnten zum Beispiel an einem Tag ein ganzes Tal bespielen“, sagt Bregenzer, „in jedem Dorf ein einstündiges Konzert, das wäre cool.“