Politologe Peter Filzmaier sieht ein klares Dilemma für die SPÖ: „Mit einer Law-and-Order-Politik verliert sie Wähler an die Grünen, mit einer zu linksliberalen Positionierung an die FPÖ oder an die Weiterwanderer zur ÖVP.“ Für die Türkisen kommt das Thema - bei aller Dramatik - zur rechten Zeit. Filzmaier weiter: „Die autofreie Innenstadt ist für den ÖVP-Bezirksvorsteher natürlich eine tolle Sache, aber ob das auch für die gesamte ÖVP Wien gilt, bezweifle ich doch sehr.“