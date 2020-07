Die am 2. August im Rahmen des Austrian Time Trial Cups auch auf dem Salzburgring in die Pedale treten. Nach dem Serienstart auf der Postalm (24. Juli) ist das MyGym-Race die zweite von acht Stationen und wird von allen nationalen Conti-Teams beschickt. „International gibt’s so wenig Alternativen, das lässt sich kein Fahrer entgehen, auch wenn er kein Zeitfahrspezialist ist“, freut sich Zoidl, der im Dezember Zwillinge erwartet, auf den Nesselgraben.