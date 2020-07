Ein 53-jähriger Mann aus Afritz am See war am Montag gegen 15.30 Uhr auf einer Baustelle in Bleiberg mit Holzschneidearbeiten beschäftigt. „ Beim Ansägen eines Holzbrettes rutschte der Mann aus Eigenverschulden aus und zog sich mit der Motorsäge eine Schnittverletzung am Oberschenkel zu“, so ein Polizist.