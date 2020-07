Auch Ilzer ein Kandidat?

Bis in der Trainer-Frage schwarzer Rauch in Messendorf aufsteigt, wird es noch eine Weile dauern. Rene Aufhauser soll im engeren Kreis sein, Kontakte zu Markus Schopp will der Sportchef nicht kommentieren. Gestern wurde auch Christian Ilzer in den Gerüchteeintopf geworfen. Er hätte eine Ausstiegsklausel, sollte die Austria den Europacup verpassen. „Diese Entscheidung muss sitzen, daher ist’s besser, wenn sie den einen oder anderen Tag länger dauert“, betont Schicker.