Der 32-Jährige wechselt von Zweitligist Lafnitz zu den Südburgenländern. Es ist bei den Oberwartern ja kein unbeschriebenes Blatt. Immerhin konnte Kager in der Saison 2011/12 zum 100-jährigen Vereinsjubiläum auch den Aufstieg in die Regionalliga feiern. Sechs Jahre schnürte der Mittelfeldspieler die Schuhe bei den Blau-Weißen.

Präsident Gerhard Horn ist über die Rückholaktion des verlorenen Sohnes natürlich überglücklich: „Bereits vor einem Jahr hatten wir ziemlich intensive Gespräche mit Bernd Kager, der sich aber damals entschloss, noch einmal für ein Jahr bei Lafnitz zu unterschreiben und als Profi in der 2. Liga zu spielen. Dass es in diesem Jahr doch noch geklappt hat, ihn als Leitwolf ins Informstadion zu holen, ist für mich eine Riesenfreude und eine echte Transferbombe. Ein ganz großes Dankeschön in diesem Zusammenhang an Sportkoordinator Peter Lehner, an die Trainer Christian Zach und Michael Benedek sowie an Günther Lederhaas, die mit ihrem Verhandlungsgeschick den Transfer von Bernd über die Bühne gebrachthaben.“

Auch Kager kann die anstehenden Aufgaben bei den Südburgenländern kaum erwarten: "Ich freue mich über meine Rückkehr nach Oberwart und glaube, dass die Voraussetzungen in diesem Jahr sehr gut sind, weil der Verein gut aufgestellt ist und die Mannschaft sehr viel Qualität hat.



Oberwarter haben einiges vor in der Meisterschaft

Aber nicht nur der Transfer von Kager macht den Oberwarter Präsidenten stolz: “Es freut mich auch ganz besonders, dass wir als einzige Mannschaft der Burgenlandliga ohne Legionäre in die Meisterschaft gehen. Unser Kader besteht mit einer Ausnahme durchwegs aus Spielern, die aus einem Umkreis von etwa 50 km rund um Oberwart stammen. Damit könnte meine Vision Wirklichkeit werden, dass wir mit Spielern aus der Region zum besten Verein im Südburgenland avancieren.“

Trainer Christian Zach: „Die Verpflichtung von Bernd Kager zeigt, dass wir in der Meisterschaft einiges vorhaben. Ich habe sehr viele Gespräche mit Bernd geführt und immer das Gefühl gehabt, dass die SVO für ihn eine echte Herzensangelegenheit ist. Als Trainer freut es mich, dass ich mit so tollen Spielern zusammenarbeiten darf, ich glaube, ich habe einen sehr guten und ausgeglichenen Kader. Wir werden sehen, was die kommenden Wochen und Monate bringen.“