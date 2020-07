Auch die Stadt Wien, mit rund 350 Covid-Patienten auf Platz zwei, könnte bald strengere Maßnahmen setzen. Noch sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Amtsgebäuden nicht nötig, so Bürgermeister Michael Ludwig. „Aber es ist nicht auszuschließen“ - wenn sich die Fälle häufen. Verstärkt kontrolliert wird, in Wien sowie in Oberösterreich, die schon bisher gültige Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln.