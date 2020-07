Nach heißen Diskussionen und einer verschobenen Beschlussfassung fand die ÖVP am Montag doch noch eine Mehrheit für die Bestellung von Peter Rassaerts zum neuen, alleinigen Geschäftsführer der gswb. Nachdem Rassaerts aus eigenen Stücken per Aussendung sein künftiges Jahresbruttogehalt in Höhe von 196.000 Euro offen legte, gab es für die Grünen keinen Grund mehr dagegen zu stimmen. Rassaerts wurde im Stadtsenat unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgesegnet.