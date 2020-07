Neben den 130 unbefristeten Mitarbeitern, die die Firma Alpenrind beschäftigt, sind auch gut 200 Werkvertrags-Arbeiter am Schlachthof in Bergheim tätig. 70 Prozent davon kommen aus Ungarn, der Rest aus Rumänien, der Slowakei und Deutschland – viele von ihnen pendeln regelmäßig in die Heimat. Nachdem sich deutsche Schlachtbetriebe zu wahren Corona-Hotspots entwickelten, pochte SPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Dollinger bereits vor einem Monat auf eine Durchtestung in Salzburg. In einer Anfragebeantwortung verwies der zuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) auf „frühzeitig zusätzliche und umfangreiche Vorsichts- und Hygienemaßnahmen“ in dem Betrieb. Laut Alpenrind beinhaltet das die Registrierung aller Besucher und Mitarbeiter, die Einhaltung von Abstandsregeln, regelmäßige Desinfektion, persönliche Schutzkleidung sowie die tägliche Temperatur-Messung beim Betreten des Geländes. Tests waren bis dahin keine vorgesehen.