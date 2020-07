„Jetzt planen wir aber gleich das ganze Projekt mit Durchbindung durch die Stadt“, sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und fügt hinzu: „Daher werden die Kosten natürlich höher.“ Bis 2023 werden es so 5,1 Millionen Euro. Was passiert wenn der Bund nicht mitbezahlt, wollte Andrea Brandner (SPÖ) wissen. „Gibt es kein Geld vom Bund, gibt es auch keine Verlängerung. Derzeit gehen wir von mindestens 50 Prozent Beteiligung vom Bund aus“, so der Stadtchef. Für den Bund soll die Gesamtplanung ein positives Zeichen sein.