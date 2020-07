Der Schock im Tiroler Zillertal sitzt tief: Ein 13-Jähriger kam am Sonntag auf einem Forstweg in Uderns mit einem Motorrad zu Sturz. Obwohl der Bub einen Helm trug, wurde er so schwer verletzt, dass er wenig später in der Innsbrucker Klinik starb. Speziell in der Neuen Mittelschule in Fügen trauern viele um einen Freund.