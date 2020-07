Mehrere Cluster in Oberösterreich

In Oberösterreich schnellen die Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus seit Tagen wieder in die Höhe - am Montag waren 414 Personen an Covid-19 erkrankt. Das Land ist dabei gleich von mehreren Corona-Clustern betroffen. Ausgang dürften die meisten aktuellen Infektionen bei einer Freikirche in Linz genommen haben. Zusätzlich beschäftigen aber auch einige Fälle in Schlachthöfen die Behörden.