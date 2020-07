Lammers war fünf Jahre für Innsbruck im Einsatz, trug den Dress der Haie 257-mal und erzielte 243 Scorerpunkte. Lammers‘ Landsmann, Neo-Headcoach Mitch O‘Keefe, bedauerte den Abgang. „Unglücklicherweise ist die Situation in der Welt derzeit so, dass John und wir künftig getrennte Wege gehen müssen. Er hat dem Klub in den letzten Jahren viel gegeben und den Fans mit seinen Leistungen viel Freude bereitet.“