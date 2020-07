... was aber?

Wir sind das dritte Jahr in der Bundesliga, wurden Vierter, Zweiter und Vierter – das ist sehr, sehr in Ordnung. Zudem haben wir auch heuer sehr viel anderes auf den Weg gebracht: Unser neues Stadion. Wir haben vier neue Trainingsplätze gebaut. Unsere zweite Mannschaft hat sich toll entwickelt – aber natürlich täuscht das alles nicht darüber hinweg, dass wir jetzt alle nicht begeistert sind.