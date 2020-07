Am vergangenen Donnerstag wurde der Fall der deutschen Wanderin bekannt. Auch eine Lehrperson der Neuen Mittelschule Pians wurde laut Auskunft der Behörden von der Frau angesteckt und eine Klasse unter Quarantäne gestellt. Beim Land spricht man von einem abgestimmten Vorgehen, das sich bewährt habe. Zahlreiche Eltern fürchten aber, dass sich das Virus möglicherweise in der Schule ausgebreitet hat. „Einige Eltern lassen ihre Kinder deshalb in der letzten Schulwoche lieber daheim“, berichtet eine Mutter und fragt sich, ob das angesichts des nahenden Schulendes nicht für alle gelten sollte.