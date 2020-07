In den Beschwerdeverfahren gegen WhatsApp und Instagram, beide mit Sitz in Irland, habe die irische Datenschutzkommission allein zwei Jahre gebraucht, um einen ersten „Untersuchungsbericht“ zu erstellen, beklagte noyb. Dies sei nur der erste von sechs Schritten in dem drängenden Fall um die Auslegung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), bevor eine tatsächliche Entscheidung getroffen werden könne.