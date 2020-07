Schnitzeljagd per Mausklick

Man darf sich auf Videomeetings, 3D-Räume per Klick am Handy oder auf Neues in Social Media freuen. Sogar ein Unterwasserstream, aufgenommen von einer Tauchdrohne im Mittelmeer, ist dabei oder eine Schnitzeljagd aus Drohnenperspektive. Man will zeigen, was alles möglich ist. Man will „eine Reise zur Vermessung der neuen Welt“, sagt Stocker. Doch nicht nur das doppelte Erscheinen – real und im Netz – ist „hybrid“, denn die Ars Electronica wird zugleich an 120 anderen Orten in der ganze Welt stattfinden.