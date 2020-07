Die Liga hielt in einer Aussendung fest, dass beim zuständigen Senat 1 (Strafsenat) ein Verfahren wegen „Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung“ eingeleitet wurde. Die Klubs haben sich im Präventionskonzept freiwillig verpflichtet, wöchentliche PCR-Tests bei allen Vertretern der „Roten Gruppe“, sprich in erster Linie Spielern und Betreuern, durchzuführen. Dies soll in Kapfenberg in der vergangenen Woche einmalig nicht bei allen Personen passiert sein.