2015 wurde der erste Gangster erwischt

Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen im In- und Ausland durch Beamte des Landeskriminalamtes OÖ in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und den Polizeibehörden in der Schweiz und in Finnland und nach Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren gelang es am 5. Mai 2015 den einen jetzt 36-jährigen russischen Staatsangehörigen festzunehmen.