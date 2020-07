Corona-Cluster in Vicenza

Besorgniserregend war vor allem ein Infektionsherd in der Stadt Vicenza, der von einem aus Bosnien zurückgekehrten Unternehmer ausgelöst wurde. Der Mann hatte sich bei einem Serben angesteckt, der mittlerweile an Covid-19 verstorben ist. Aufgrund der Infektion mussten 89 Menschen in Quarantäne. Der Reproduktionsfaktor in Venetien stieg von 0,43 auf 1,63. Zaia plant deshalb, Covid-19-Patienten zwangsweise in ein Krankenhaus einliefern zu lassen, sollten sie die Behandlung verweigern.