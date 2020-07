Partner in allen drei Bundesländern

Partner sind dabei Forschungs- und Bildungseinrichtungen in den drei Bundesländern. Für Tirol mit an Bord ist die Uni Innsbruck, die FH Kufstein, das MCI sowie die Privatuni UMIT. Um die KMU zu erreichen, dienen in Tirol die Wirtschaftskammer, die Industriellenvereinigung sowie die Standortagentur Tirol als Kommunikationskanäle.