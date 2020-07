Überall im Land stehen in den Einsatzzentralen Florianis bereit. So ist es jederzeit möglich, rasch zu reagieren und den bestmöglichen Schutz von Bevölkerung und Objekten zu gewährleisten. „Die vergangenen Wochen haben wieder einmal gezeigt, wie wichtig unsere freiwilligen Feuerwehren im Katastrophenfall sind“, erklärt dazu VP-Bereichssprecher Franz Mold. In Summe sorgen 1714 Wehren in Niederösterreich für Sicherheit.