In Linz, Linz-Land und auch in Graz sollen die „United Tribuns“-Rocker Schutzgeld erpresst haben – dabei gab’s in der Steiermark offenbar die besten Beweise, denn die Grazer Staatsanwaltschaft führt das Verfahren gegen Ali C. und schrieb ihn nach einem missglückten Zugriff in Linz international zur Fahndung aus. „Krone“-Leser wissen schon, dass die Zielfahnder des Landeskriminalamts OÖ den Rocker-Boss in Prag ausfindig machten und tschechische Kollegen ihn während einer Autofahrt stoppten. „Er war so überrascht, dass er keine Zeit für Gegenwehr hatte“, berichten Prager Polizisten.