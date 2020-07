Seinen Ferienstart hat sich der Pädagoge gewiss anders vorgestellt. Denn anstatt die neu gewonnene Freizeit zum Entspannen zu nutzen, musste er ins Spital. Einer seiner Schüler hatte sich am Zeugnistag einen besonders schlechten Streich erlaubt und hängte dem Pädagogen die Bremsen seines Fahrrads aus. Schmerzlich bemerken musste der Lehrer das, als er am Samstag mit dem Drahtesel bergab fuhr und mangels Bremskraft frontal am Steher eines Zauns aufprallte. Schwer verletzt wurde er dann ins Krankenhaus gebracht, seine Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.