Am Sonntag war die Nacht der Lebensrettungen: Auf der Innkreisautobahn retteten zwei Welser Polizisten einen 33-Jährigen, der bei Wels nach einer massiven Unterzuckerung im Auto kollabiert war. In St. Pantaleon holte ein Bosnier einen benommenen Nachbarn (54) aus einer Wohnung, in der ein Brand ausgebrochen war.